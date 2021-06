Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fußgänger und Fahrradfahrer verunfallten am Kanal

Recklinghausen (ots)

Eine Gruppe von Fahrradfahrern fuhr am heutigen Tag auf der nördlichen Deichseite des Wesel-Dattel-Kanals in Richtung Dorsten. Um 11.15 Uhr kollidierte eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Lünen mit einem vor ihr laufenden 89-jährigen Fußgänger aus Haltern am See. Der genaue Unfallort liegt im Bereich des Hafenbeckens, ca. 100m westlich der Schleuse. Beide Unfallbeteiligten stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Der 89-Jährige wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

