Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitonist belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

In einer Parkanlage an der Dortmunder Straße hat am Mittwochvormittag ein Exhitionist eine Frau aus Castrop-Rauxel belästigt. Die 35-Jährige war spazieren, gegen 11.10 Uhr blieb der unbekannte Mann dann vor ihr Stehen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Frau ihr Handy rausholte, lief der Mann weg. Er wird folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70m groß, kurze braune wellige Haare, vermutlich mit einem roten T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

