POL-RE: Bottrop: Streit endet im Polizeigewahrsam - KORREKTUR Uhrzeit

Am Bottroper ZOB sind am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, eine Frau und ein Mann in Streit geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die 50-jährige Bottroperin und der 40-jährige Gladbecker während des Streits auch gegenseitig geschlagen. Beide waren zur Tatzeit betrunken. Weil sich der 40-Jährige auch im Beisein der Polizei nicht beruhigen ließ und die Frau weiter verbal bedrohte, musste er mit zur Wache und wurde ins Gewahrsam gebracht. Verletzt wurde niemand.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung stand in der Überschrift versehentlich "Gladbeck". Der Streit war aber in Bottrop. Außerdem wurde der Streit gegen 19.30 Uhr gemeldet, nicht erst gegen 20.30 Uhr.

