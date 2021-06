Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Eine 64-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Königstraße in Richtung König-Ludwig-Straße. Im Kreisverkehr an der Antoniusstraße beabsichtigte sie die dritte Ausfahrt zu nehmen und weiter auf der König-Ludwig-Straße zu fahren (in Richtung Bochumer Straße). Ein 84-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr auf der König-Ludwig-Straße in Richtung Antoniusstraße und bog ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Antoniusstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, um 11 Uhr. Ein Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

