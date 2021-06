Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Landstraße wurde am Mittwoch (tagsüber) in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und eine Bankkarte.

Haltern am See:

Auf der Rekumer Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag in eine Parfümerie eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten die Eingangstür und gingen dann ins Gebäude. Ob etwas und wenn, wie viel gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. In der Parfümerie selbst lagen einige kaputte Parfüm-Flaschen auf dem Boden.

Recklinghausen:

Auf einem Tankstellengelände an der Castroper Straße haben unbekannte Täter die Staubsauger-Station aufgebrochen - und die Einnahmen mitgenommen. Die Tat selbst wurde am Mittwochmorgen festgestellt, die Täter kamen vermutlich bei Dunkelheit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Auf der Wupperstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Mittwoch festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell