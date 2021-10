Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Von der Fahrbahn abgekommen

Südlohn (ots)

Ein leichtverletzter Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - so stellen sich die Folgen eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Südlohn gekommen ist. Ein 20-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 53 in der Bauerschaft Eschlohn aus Richtung Südlohn kommend unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der Südlohner in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Leitpfosten und einen Telefonmast, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Liegen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell