POL-F: 210901 - 1054 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Autoknacker kleidet sich neu ein

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (31. August - 01. September 2021) gelang es einem unbekannten Täter ein Fahrzeug aufzubrechen und sich darin befindlicher hochwertiger Kleidung bzw. Wertsachen zu bedienen.

Gegen 00.40 Uhr öffnete ein Unbekannter ein in der Münchener Straße geparkten weißen BMW 1er und bediente sich anschließend großzügig an den im Kofferraum befindlichen Wertsachen. Der Mann nahm eine Reisetasche der Marke "Louis Vuitton", eine Armbanduhr der Marke "Gucci" sowie eine Jacke der Marke "Burberry" an sich und zog anschließend mit einem silbernen Fahrrad, an welchem Tüten angebracht waren, von dannen. Die soeben "erstandene" Louis Vuitton-Tasche hängte er an den Lenker seines Zweirades.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10400 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

