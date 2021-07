Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Nach Sturz mit Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Weingarten (ots)

Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall auf der Durlacher Straße (Bundesstraße 3) in Weingarten bei dem am Donnerstagabend ein Pedelec-Fahrer stürzte, sucht die Polizei noch Zeugen. Nach Angaben des 58-Jährigen war er um 21.20 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er vom Gegenverkehr derart geblendet wurde, dass er in der Folge die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu und war offenbar kurzzeitig ohne Bewusstsein. Hinzugeeilte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

