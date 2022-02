Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichtverletzte bei Unfall (31.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Montag gegen 11.30 Uhr verursacht hat. Eine 21-Jährige kam mit einem Fiat Punto auf der schneebedeckten Kreisstraße 5703 zwischen Mühlhausen und Weigheim ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

