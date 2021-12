Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnung nach Zimmerbrand nicht mehr Bewohnbar, zwei Bewohner ins Krankenhaus transportiert und mehrere Haustiere gerettet.

Donnerstagabend gegen 19:55 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Wohnungsbrand in den Ortsteil Bövinghausen gerufen. Beim Eintreffen in der Straße Hampittelknapp drang bereits dichter Rauch aus der Haustür eines zweieinhalb geschossigen Mehrfamilienhauses.

Zwei Anwohner mit rauchgeschwärztem Gesicht informierten die Einsatzkräfte darüber, dass sich keine Personen mehr in der Brandwohnung befanden, jedoch aber drei Katzen und zwei Schildkröten. Die beiden Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung. Die Brandschützer konnten schnell brennende Einrichtungsgegenstände ausmachen und ablöschen. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen fanden sie eine Katze und die beiden Schildkröten in der Wohnung und brachten sie ins Freie. Die Katze wurde aufgrund von Atemproblemen anschließend mit medizinischem Sauerstoff versorgt. Eine Nachbarin nahm sie später in ihre Obhut. Die anderen beiden Katzen retteten sich selbst aus der Wohnung.

Im Obergeschoss des Hauses machten sich weitere Bewohner an Fenstern bemerkbar. Diese Personen befanden sich jedoch nicht in unmittelbarer Gefahr, daher wurden sie von einem Feuerwehrmann aus dem Korb der Drehleiter betreut.

Die Brandwohnung wurde mittels Lüftungsgeräten der Feuerwehr belüftet. Sie ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften der Feuerwache 5 (Marten) Feuerwache 8 (Eichlinghofen) Feuerwache 9 (Mendede), der Freiwillige Feuerwehr LZ 19 (Lütgendortmund) sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

