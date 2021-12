Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Durch einen Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus wurde eine Wohnung unbewohnbar. Die Rauchentwicklung war weit sichtbar.

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr nach Berghofen in den Bekassinenweg zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss erkannt werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war nicht klar, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet zur Erkundung in die Brandwohnung geschickt, um diese nach Personen abzusuchen. Die Bewohner befanden sich glücklicherweise nicht mehr in der Wohnung. In der Küche wurde ein kleines Feuer entdeckt, dass umgehend durch den Trupp gelöscht werden konnte, bevor dieses auf weitere Teile der Wohnung übergreifen konnte.

Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Im weiteren Verlauf mussten noch die angrenzenden Wohnungen, durch weitere Trupps, kontrolliert werden. Es wurden keine weiteren Personen oder eine Verrauchung festgestellt werden.

Aufgrund der Schäden durch Feuer und Brandrauch wurde die Wohnung für unbewohnbar erklärt. Weitere Wohnungen sind nicht betroffen.

Nach Abschluss aller Feuerwehrmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben.

An dem Einsatz waren insgesamt 33 Rettungskräfte der Feuerwachen 4 (Hörde) und 3 (Neuasseln), des LZ13 (Berghofen) der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

