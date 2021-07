Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrrad gefunden: Polizei sucht Eigentümer

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am Freitag (09.07.2021) an einer Tankstelle am Holzener Weg in Schwerte aufgefunden wurde. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

