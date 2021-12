Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 15.12.2021 - Technische Hilfeleistung in Eving VOLLGELAUFENER KELLER DURCH WASSERROHRBRUCH

Dortmund (ots)

Nach einem Wasserrohrbruch auf der Straße lief der Keller eines angrenzenden Wohnhauses mit Wasser voll. Verletzt wurde niemand. Gegen 03:40 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Wasserrohrbruch auf der Bayrische Straße im Ortsteil Eving. Durch das so austretende Wasser wurde der circa 120 Quadratmeter große Keller eines angrenzenden Wohnhauses geflutet und lief bis auf eine Höhe von 1,80 Metern voll. Da die Stromverteilung des Mehrfamilienhauses mit unter Wasser stand, wurde durch den Energieversorger der Strom für das Gebäude vorsorglich abgeschaltet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten vier Elektropumpen ein und pumpten den Keller leer. Nach ungefähr zwei Stunden konnten die Brandschützer die Einsatzstelle an den zuständigen Energieversorger übergeben. Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell