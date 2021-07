Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfälle im Stadtgebiet - Kleinkinder verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 2. Juli ist es zu zwei Unfällen gekommen, bei denen Kleinkinder verletzt worden sind.

Zunächst touchierte ein Autofahrer gegen 15.42 Uhr mit der rechten Vorderseite seines Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße ein zweijähriges Kind, als dieses hinter einem geparkten Auto plötzlich auf die Fahrbahn trat. Laut Zeugenaussagen habe sich das Kind zuvor von der Mutter losgerissen und sei plötzlich losgerannt. Das Kind erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall an der Limitenstraße, gegen 18.10 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge. Einer der zwei beteiligten Autofahrer fuhr vom Gehwegrand, wo er den Wagen zuvor abgestellt hatte, über den rechten Fahrstreifen und kollidierte auf dem linken Fahrtstreifen mit einem Wagen, der die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße befuhr. In diesem Auto befanden sich drei Insassen, darunter ein fünfjähriges Kind, das auf einem Kindersitz auf der Beifahrerseite saß. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt das Kind Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten. (cr)

