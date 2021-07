Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitagabend, 02.07.2021, in der Zeit zwischen 19.00 und 23.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bromberger Straße auf. Während der Wohnungsinhaber schlief, entwendete der Täter einen Elektroroller und ein Laptop.

2.

In der Nacht zu Samstag, 03.07.2021, gegen 00.40 Uhr, gelangte ein Einbrecher an die Rückseite einer Doppelhaushälfte auf der Schützenstraße, wo er ein Badezimmerfenster aufhebelte und einstieg. Der Bewohner wurde dadurch geweckt und informierte die Polizei. Daraufhin flüchtete der Täter wieder durch das Badezimmerfenster. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

3.

In der gleichen Nacht, gegen 02.45 Uhr, stellten heimkommende Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Rheydter Straße eine unbefugte Person im Keller und hielten diese bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 22jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach verfügte später seine Entlassung.

4.

Am Samstag, 03.07.2021, stellten Bewohner eines anderen Mehrfamilienhauses auf der Rheydter Straße einen Wohnungseinbruch fest. Unbekannte Täter waren zuvor in den Hausflur gelangt und brachen dort eine Wohnungstür auf. Nach Durchsuchung von Wohnzimmer und Küche entwendeten sie eine Geldbörse und ein Mobiltelefon und flüchteten über den rückwärtigen Gartenbereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

