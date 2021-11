Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbrecher stahlen Schmuck

Leezen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leezen haben unbekannte Täter am Mittwoch nach einer ersten Übersicht Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Zwischen 13 Uhr und 23:45 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster des Hauses in der Görslower Straße ein und durchsuchten dort mehrere Räume und Schränke. Neben mehreren Schmuckstücken entwendeten die Unbekannten auch eine Armbanduhr. Die Kriminalpolizei sicherte nach Bekanntwerden des Vorfalls Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

