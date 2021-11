Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall auf der B 321 - ein Leichtverletzter und Totalschäden an zwei PKW

Bandenitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 zwischen Bandenitz und Warsow ist am Dienstagmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 40-jähriger aus Bosnien und Herzegowina stammender Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, dessen 71-jähriger deutscher Fahrer dabei leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die B 321 an der Unfallstelle für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

