Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannter Anrufer versuchte Kontodaten auszuspähen - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Boizenburg (ots)

Ein unbekannter Anrufer hatte am Montag versucht, die Bankdaten eines aus der Region Boizenburg stammenden Mannes auszuspähen. Der Unbekannte gab sich am Telefon als Buchhalter einer Kündigungsgesellschaft aus und teilte dem 78-jährigen Mann am Telefon mit, dass seine Bankdaten angeblich in fremde Hände gelangt seien. Um zu verhindern, dass die Bankdaten des Opfers von Unbefugten verwendet werden können, solle das Opfer ein Jahres-Abo in Höhe von knapp 70 Euro abschließen. Für das Abo seien jedoch die genauen Kontodaten notwendig, die das Opfer telefonisch übermitteln sollte. Der 78-jährige Mann ging jedoch nicht darauf ein und beendete das Telefonat. Der Mann informierte daraufhin die Polizei. Die Polizei geht von einer versuchten Straftat aus und warnt vor dieser Masche, die darauf abzielt, die übermittelten Bankdaten missbräuchlich zu benutzen, um damit Betrugsdelikte zu begehen.

