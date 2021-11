Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Greven (ots)

Greven: Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich am Samstagnachmittag in Leisterförde ein 33-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war plötzlich mit seinem Motorrad ins Schleudern geraten und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin kam es zum Sturz, wobei sich der deutsche Kradfahrer unter anderem Verletzungen an der Schulter und am Rücken zuzog. Er wurde kurz darauf zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand Sachschaden. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen unangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache nicht aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell