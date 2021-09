Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Verletzte Vespa-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Auto

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08 Uhr wird der Mainzer Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Vespa in der Altstadt gemeldet. Die 16-jährige Fahrerin der Vespa wird hierbei verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand befährt die 16-Jährige die Weißliliengasse in Richtung Große Langgasse und biegt trotz durchgezogener Mittellinie nach links auf den Ballplatz ab. Den Gegenverkehr lässt sie vorher passieren. Auf der anderen Straßenseite parkt zu diesem Zeitpunkt der 45-jährige Fahrer mit seinen schwarzen VW Multivan. Er fährt los, ohne auf die vor ihm kreuzende Vespa-Fahrerin zu achten und es kommt zur Kollision. Die 16-Jährige wird mit einem Verdacht einer Schienbeinfraktur in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus.

