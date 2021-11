Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Aufbrüche von Staubsaugerautomaten an Tankstellen

Parchim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Parchim zu zwei Aufbrüchen von Staubsaugerautomaten an Tankstellen. In beiden Fällen haben unbekannte Täter Geld aus den Automaten gestohlen, die sie zuvor aufgebrochen haben. Es handelte sich dabei um Münzgeld aus Kassetten. Betroffen waren Tankstellen am Westring sowie im Ziegeleiweg. An beiden Automaten entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wie viel Geld die Täter aus den Automaten gestohlen haben, ist derzeit unbekannt. Die eingesetzte Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten. Hinweise zu beiden Straftaten, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000)entgegen. Es wird ein Zusammenhang beider Taten geprüft.

