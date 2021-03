Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/ Asperg: 43-Jähriger verletzt Polizeibeamten bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Das Verhalten eines 43-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 10:00 Uhr wird Konsequenzen für den Mann haben. Eine Polizeistreife kontrollierte den 43-jährigen Renault-Fahrer, weil er während der Fahrt in der Schlieffenstraße und Osterholzallee in Ludwigsburg ein Handy benutzt hatte. Bereits beim ersten Kontakt war der Mann gegenüber den Polizeibeamten unfreundlich, laut und verbal ausfallend. Als einer der Polizisten zum Ende der Kontrolle dem Mann seine Papiere zurückgeben wollte, startete der 43-Jährige bereits den Motor. Der Tatverdächtige ignorierte die Anweisung den Motor wieder abzustellen, entriss dem Beamten die Papiere und fuhr unvermittelt in Richtung Asperg los. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen den Polizisten und verletzte ihn am Arm. Die Einsatzkräfte stellten den 43-Jährigen im Bereich der Boschstraße und Zeppelinstraße in Asperg, brachten ihn aus dem Fahrzeug und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 43-Jährigen beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel vor Ort einer Angehörigen übergeben. Er muss nun zusätzlich zur Ordnungswidrigkeit mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

