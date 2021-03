Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gewerbsmäßiger Diebstahl aufgeflogen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 31-Jährige am Freitag gegen 14:55 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg bei einem Ladendiebstahl ertappt wurde, konnten in der Folge weitere Diebstähle aufgeklärt werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach kaufte die Frau zunächst einige Artikel für wenige Euro und versteckte darunter Waren mit einem Gesamtwert in Höhe eines knappen vierstelligen Euro-Betrages. Als sie im Kassenbereich den Alarm auslöste, wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten. Im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei räumte sie die Tat dann ein und es konnte weiteres Diebesgut entdeckt werden. Die Artikel waren einige Tage zuvor gestohlen worden und bereits zum Versand verpackt und adressiert. Es stellte sich heraus, dass die 31-Jährige wohl ihren Lebensunterhalt mit Diebstählen finanziert. Sie wird sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen.

