Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Handtasche aus Pkw entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Samstag zwischen 12:05 und 12:35 Uhr an einem Smart zu schaffen, der in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen abgestellt war. An dem Wagen, der direkt vor dem Haupteingang eines Möbelhauses stand, wurde vermutlich die Schließanlage manipuliert. Hierdurch gelangte der Unbekannte ins Fahrzeuginnere und entwendete aus dem Kofferraum eine Handtasche, in der sich zwei Mobiltelefone, eine Sonnenbrille und ein Geldbeutel befanden. Darüber hinaus ließ der Dieb aus der Mittelkonsole noch zwei Uhren mitgehen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

