POL-PDNW: Zweimal Alkoholfahrt; einmal mit Unfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.03.2021, gg. 19:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B39, in Höhe Lachen-Speyerdorf. Während der Anfahrt zur Unfallaufnahme fiel der eingesetzten Funkstreife ein Pkw auf, welcher in erheblichen Schlangenlinien geführt wurde. Der Pkw konnte in der Chemnitzer Straße angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Den Beamten fiel direkt erheblicher Alkoholgeruch auf und dem 53jährigen Fahrer wurde ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und geht mit der Akte an die Staatsanwaltschaft. Zeitgleich meldete die neu zugeteilte Funkstreife für den genannten Unfall, dass der Unfallverursacher ebenfalls unter Alkoholeinfluss steht. Der 31jährige aus Wachenheim wurde getestet und hatte 1,06 Promille in der Atemluft. Auch dieser wurde zur Dienststelle verbracht und es wurden die gleichen Maßnahmen durchgeführt. Unfallhergang: Der Wachenheimer befuhr die L540 aus Richtung NW-Duttweiler kommend. Er befuhr dann die Auffahrt zur B39 und wollte seine Fahrt in Richtung Speyer fortsetzen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die B39, übersah er den bevorrechtigen Pkw, welcher sich auf der B39 befand und es kam zur Kollision. Der bevorrechtigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

