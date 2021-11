Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gewerblicher Güterverkehr - 19 Verstöße bei Verkehrskontrolle auf der BAB 14 festgestellt

Grabow/Stolpe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB 14 südlich von Grabow hat die Polizei am Dienstag insgesamt 19 Verstöße feststellen müssen. Kontrolliert wurden vornehmlich LKW, Kleintransporter sowie Gespannfahrzeuge. Auf einem Autobahnparkplatz hatten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe sowie Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr innerhalb von vier Stunden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert. Neben einzelnen überladenen Fahrzeugen, wurden insbesondere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. In einigen Fällen fehlten zudem Fahrzeug- bzw. Frachtpapiere. Entsprechend sprach die Polizei Verwarngelder aus oder fertigte Bußgeldanzeigen. So auch gegen den Fahrer eines Kleintransporters, dessen Fahrzeug ein Gesamtgewicht von 5,1 Tonnen auf die Radlastwaage brachte. Maximal zulässig waren jedoch nur 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Der 30-jährige Fahrer des mit Fleisch und Gemüse beladenen Transportes muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro und einen Punkt rechnen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

