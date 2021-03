Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Taschendiebstahl

Unkel (ots)

Am Mittwochvormittag wurde einer 67-jährigen Frau in einem Discounter in Unkel ihre Geldbörse entwendet und Bargeld entnommen. Die Geldbörse wurde später von einem Mitarbeiter in einem Regal aufgefunden.

In den letzten Wochen wurden der Polizeiinspektion Linz vermehrt Taschendiebstähle in Supermärkten der Region Unkel und Rheinbreitbach gemeldet. Die Polizei möchte die Bürger sensibilisieren, keine Taschen mit Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände unbeaufsichtigt in den Verkaufsräumen, im Einkaufswagen während des Einkaufs zu belassen. Werden verdächtige Personen wahrgenommen, kontaktieren sie die Polizei.

