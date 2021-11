Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hunderte Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Neu Poserin (ots)

Bei einem Dieseldiebstahl auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Neu Damerow kam es am Freitag zu einem vorläufig geschätzten Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem umzäunten Freigelände des Betriebes und beschädigten dort zunächst Kraftstofftanks von mehreren Traktoren. Anschließend zapften die Täter vermutlich ca. 1500 Liter Diesel ab und füllten diesen in mitgebrachte Behältnisse um. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schwerem Fall ermittelt, zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell