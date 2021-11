Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sachbeschädigung in Grabow - Polizei sucht Zeugen

Grabow (ots)

Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen in Grabow zu zwei Sachbeschädigungen. Zeugenaussagen zufolge soll es innerhalb einer sechs- bis achtköpfigen Gruppe zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein, an der mindestens zwei Personen beteiligt waren. In diesem Zusammenhang wurden ein parkender PKW und ein aus Holz bestehender Unterstand für Müllbehälter beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in der Straße "Hinterbinnung" ereignet hat.

