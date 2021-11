Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Supermarktkasse aufgebrochen

Plau am See (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Plau zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Supermarktkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkten unbekannte Täter eine Mitarbeiterin ab, wodurch diese sich in den Verkaufsraum des Marktes begab. In dieser Zeit soll einer der Täter die Kasse aufgebrochen und das dort befindliche Bargeld entwendet haben. Zusätzlich stahlen die Täter mehrere Zigarettenschachteln. Es entstand ein Gesamtschaden von über Tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Plau (Tel.038735-8370)entgegen.

