Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hund soll Kind ins Gesicht gebissen haben- Polizei prüft Vorfall in Parchim

Parchim (ots)

In Parchim soll am Dienstagabend ein Hund einem Kleinkind ins Gesicht gebissen haben. Dabei soll das etwa eineinhalbjähriges Kind schwere Verletzungen davongetragen haben. Es wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Mittwochmorgen bekannt. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Vorfall in einer Wohnung ereignet haben. Der Hund der Familie soll ersten Informationen zufolge aus noch unbekannter Ursache das Mädchen unvermittelt angegriffen und gebissen haben. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt, da Zeugen des Vorfalls bislang noch nicht befragt werden konnten. Aufgrund des derzeit bekannten Sachstandes prüft die Polizei nun eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

