Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr am Dienstag noch zweimal im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.10 Uhr alarmiert. In Gevelsberg war die Rauchentwicklung in einem Wohngebäude gemeldet worden. Zur Unterstützung der Kameraden rückte die Drehleiter aus Haßlinghausen in die Nachbarstadt aus. Gegen 18.30 Uhr ging ein weiterer Alarm ein. Hier wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen am Brockenberg gerufen.

