FW-EN: Mehrere Brandeinsätze - Brandmeldeanlagen laufen kurz hintereinander auf

Sprockhövel (ots)

Bereits am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:49 Uhr zu einem gemeldeten Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Gustav-Düsterloh-Straße alarmiert. Vor Ort war zwar eine Feuerstätte betrieben worden, jedoch konnten auch nach einer Kontrolle keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Zur Sicherheit wurde die Einsatzstelle aber an den Bezirksschornsteinfegermeister übergeben.

Am Montagabend lösten innerhalb kurzer Zeit zwei automatische Brandmeldeanlagen von zwei Produktionsstätten im Gewerbegebiet Bossel aus. Die erste Alarmmeldung ging um 18:13 Uhr ein. Ein Brandmelder im Bereich einer Transformatorstation hatte ausgelöst. Ein Schadenfeuer konnte aber nicht festgestellt werden. Die Anlage wurde durch den Energieversorger überprüft und im Anschluss an den Betriebsleiter übergeben. Die Einheiten aus Nieder- und Obersprockhövel waren um 20 Uhr wieder einsatzbereit zurück an den Standorten.

Um 20:08 Uhr löste die zweite Brandmeldeanlage aus. Vor Ort hatten gleich mehrere Brandmelder alarmiert. Durch die Erkundung eines Atemschutztrupps wurde eine Rauchentwicklung in zwei Hallen festgestellt. Daraufhin erfolgte eine Alarmstufenerhöhung auf das Stichwort "F2 - Entwickelter Brand Industriegebäude" mit der Folge eines Vollalarms für die Feuerwehr Sprockhövel, eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht und weitere Atemschutztrupps wurden zur Unterstützung in das Objekt geschickt. Die Einsatzkräfte stellten einen Defekt an einer Kompressoranlage fest. Die Anlage hatte sich bereits eigenständig abgeschaltet. Über die Rauch- und Wärmeabzugsanlage wurde das Objekt gelüftet. Die Einsatzstelle wurde an den Betriebsleiter übergeben. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 88 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit 23 Fahrzeugen.

