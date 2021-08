Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 44-jährigem Vermissten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

25. August 2021 | Kreis Stormarn - 24.08.2021 - Bad Oldesloe

Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Selvaraj S. aus Bad Oldesloe.

Herr S. wurde zuletzt am 24. August 2021 gegen 20 Uhr an seiner Wohnanschrift im Pölitzer Weg in Bad Oldesloe gesehen.

Herr S. ist 1,65- 1,70m groß, kräftig, hat schwarze Haare, braune Augen und hat ein südasiatisches Erscheinungsbild. Er ist sportlich gekleidet und trug zuletzt vermutlich einen Hoodie und Turnschuhe.

Selvaraj S. ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen und bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Wer den Vermissten gesehen hat und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich umgehend bei dem Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

HINWEIS:

Wenn Sie den Vermissten sehen, bitte sprechen Sie ihn nicht direkt an! Es ist nicht bekannt, wie er krankheitsbedingt auf Ansprache reagiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell