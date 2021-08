Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gülleanhänger verloren

Ratzeburg (ots)

24. August 2021 | Kreis Stormarn - 24.08.2021 - Bad Oldesloe

Heute Morgen, gegen 06.20 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Wolkenweher Weg in Bad Oldesloe. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein 29-jähriger Mann aus Bad Oldesloe befuhr mit einer Zugmaschine samt Gülleanhänger (leer) den Wolkenweher Weg in Bad Oldesloe, als sich aus noch ungeklärter Ursache die Anhängevorrichtung löste. Der nun "führungslose" Gülleanhänger kam nach einem Zusammenstoß mit einem am rechten Seitenstreifen parkenden Peugeot zum Stehen. Durch die abgerissenen Zuleitungen zwischen Traktor und Gülleanhänger lief eine sehr geringe Menge an Gülle aus. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn waren keine weiterführenden Maßnahmen erforderlich.

Der Wolkenweher Weg blieb im Bereich der Unfallstelle für die Bergungsmaßnahmen für knapp vier Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell