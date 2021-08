Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand im Helmholtz Zentrum

Ratzeburg (ots)

24. August 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.08.2021 - Geesthacht

Heute, gegen 11.20 Uhr kam es auf dem Gelände des Helmholtz Zentrum in der Max-Planck-Straße in Geesthacht zu einem Brand in einer Werkshalle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer 50 m x 10 m großen Werkshalle aus.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten brannte bereits ein Teil der Lagerhalle in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte von mehreren umliegenden Feuerwehren übernahmen umgehend die Löscharbeiten.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, allerdings entstand an dem Gebäude ein Schaden. Der genaue Hergang ist noch nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

