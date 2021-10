Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Asselheim

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, d. 30.09.2021, wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:10 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnanwesen in Grünstadt-Asselheim eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten diverse Einrichtungsgegenstände nach Wertgegenständen und verließen das Einfamilienhaus ohne Beute. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321/854-4680.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell