POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Alkoholisierter Autofahrer im Frühverkehr - Zeugenaufruf

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Heute Morgen, 30.09.2021, um 07.45 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A650 kurz vor der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße einen Pkw, Bentley, der in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Zur gleichen Zeit meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er auf der B9 in Richtung Ludwigshafen einen Bentley beobachtete, der Schlangenlinien fahrend unterwegs war und die Leitplanken gerammt hatte. Der Wagen habe mittlerweile von der B9 auf die A650 gewechselt. Die Polizisten leiteten das Fahrzeug von der Autobahn ab und kontrollierten den Fahrer im Stadtgebiet Ludwigshafen. Der Bentley wies auf beiden Fahrzeugseiten frische Unfallschäden auf. Der Schaden an der rechten Seite dürfte beim Rammen der Leitplanken entstanden sein. Zum Schaden an der linken Fahrzeugseite behauptete der 38-jährige Fahrer, er sei auf dem Weg von einem Lkw gerammt worden. Dem offensichtlich deutlich alkoholisierten Mann wurde ein Alkotest angeboten, dieser ergab einen Wert von 2,95 Promille.

Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite dauern an.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet um Zeugenhinweise: Wer hat heute Morgen im Zeitraum 07.30 Uhr bis 07.45 Uhr den Bentley von Mutterstadt kommend über die B9 zur A650 beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim06237 / 933-0 oder pastruchheim@polizei.rlp.de

