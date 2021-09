Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mehrere Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.09.2021 gegen 15:00 Uhr wurden in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen konnten den Fahrer eines Audi A6 beobachten, wie er im Vorbeifahren die ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuge beschädigte, in Schlangenlinien weiterfuhr und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im weiteren Verlauf beschädigte er ein weiteres geparktes Fahrzeug, dessen Eigentümer dem Audi nachfuhr und das abgestellte Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz in der Dammstraße feststellen konnte. Der 60-jährige Fahrer des Audi, konnte im Rahmen der Ermittlungen in einem Gästehaus festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 60-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An den insgesamt 5 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

