Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 5er BMW entwendet

Hemer (ots)

Im Tatzeitraum vom 08.07.2021 bis 09.07.2021 wurde an der Hönnetalstraße in Hemer ein 5er BMW in schwarz entwendet. Zum Tatzeitpunkt waren an dem Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen MK-WM 271 angebracht. Es handelt sich um ein Modell aus dem Baujahr 2006. Der Diebstahl wurde erst am 14.07.2021 bemerkt und der Polizei gemeldet.

Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372- 9099-0. (Becks)

