Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Samstag in einen Fahrradschuppen am Schützenhügel eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten ein dort abgestelltes, doppelt gesichertes E-Bike der Marke Cube, Typ: Reaction Hybrid One 500. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

