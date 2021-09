Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Garage

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in die Garage eines im Bau befindlichen Hauses an der Rütenbrocker Hauptstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell