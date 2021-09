Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B./Gönnheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.09.2021 wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde an der Ortsumgehung Weisenheim am Berg der Verkehr aus Richtung Leistadt kommend gemessen. Es wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 68 km/h gemessen. Die nächste Kontrolle wurde in der Bahnhofstraße in Gönnheim durchgeführt. Hier wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30 km/h mit 46 km/h gemessen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde verwarnt, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Danach wurde an der Ortsumgehung Weisenheim am Berg, diesmal in Höhe der Feuerwehr, eine weitere Kontrolle durchgeführt. Es wurden 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 74 km/h gemessen. Auch hier konnte ein Gurtverstoß geahndet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell