Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Winterspürer Straße - Polizei bittet um Hinweise (31.01.2022)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

An der Bushaltestelle der Jahnhalle in der Winterspürer Straße ist es am Montag zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter hebelten im hinteren Bereich der Bushaltestelle mehrere Pflastersteine heraus. Die Tat dürfte im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 13 Uhr begangen worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Stockach (07771 9391-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell