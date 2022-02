Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen) Betrug mit falschem Gewinnversprechen (29.01. - 31.01.2022)

Frittlingen (ots)

Um einen hohen dreistelligen Geldbetrag ist eine 29-Jährige innerhalb der vergangenen Tage mit einem falschen Gewinnversprechen gebracht worden. Die Frau erhielt im Zeitraum zwischen Samstag und Montag mehrere Anrufe, in denen man ihr mitteilte, dass sie fast 40.000 Euro gewonnen habe und man mit ihr die weiteren Formalitäten abklären wolle. Da die Geschädigte tatsächlich kürzlich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht, als sie eine der unbekannten Anruferinnen anwies, mittels Guthabenkarten einen Geldbetrag zu übermitteln, sodass man im Anschluss den Gewinn an sie übergeben könne. Erst als eine Anruferin eine weitere Geldforderung stellte, wurde die 29-Jährige skeptisch, wandte sich an ihr örtliches Polizeirevier und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen, bei denen falsche Gewinnversprechen gemacht und von den Opfern "Gebühren" im Vorfeld gefordert werden. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/.

