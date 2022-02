Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich (01.02.2022)

St. Georgen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 5724 zwischen Hardt und Brogen. Eine 20-jährige Renault Twingo Fahrerin kam wegen Schneeglätte ins Schleudern und von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Auto überschlug. Dabei erlitt die junge Frau schwere Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

