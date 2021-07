Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021 gegen 22:00 Uhr wurden in Bad Dürkheim, Stadtteil Leistadt aus Richtung Weisenheim am Berg kommend mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 22:58 Uhr konnten bereits akustisch aus der Ferne Reifenquietschen wahrgenommen werden. Als das Reifenquietschen immer näherkam, konnten insgesamt drei Fahrradfahrer auf der L522 wahrgenommen werden. Diese wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei zwei der drei polnischen Mitbürger endete die Fahrt noch vor Ort. Bei der 19- jährigen Fahrradfahrerin konnte ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt werden. Bei dem 20-jährigen Fahrradfahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,13 Promille festgestellt. Die Fahrräder mussten noch vor Ort abgestellt und verschlossen werden. Der dritte Begleiter durfte seine Fahrt fortsetzen. Auf die beiden kommen nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

