Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch (Zeugenaufruf nach Unfallfluchten)

Haßloch (ots)

Am Samstag, 17.07.2021 kam es in der Kirchgasse in Haßloch gleich zu zwei nicht im Zusammenhang stehenden Unfallfluchten.

Gegen 16:30 Uhr hörte ein Anwohner Unfallgeräusche. Als er nach draußen schaute, sah er einen Radfahrer auf der Motorhaube eine geparkten PKW (Audi, schwarz) liegen. Der Radfahrer stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung der Straße "Schießmauer" davon, ohne sich in irgendeiner Weise um den entstandenen Sachschaden (ca. 800,- Euro) zu kümmern. Der Radfahrer wirkte laut Zeugenaussage "ungepflegt", hatte einen Schnauzer und trug ein blaues T-Shirt.

Gegen 23:30 Uhr wurde dann ein schwarzer VW-Passat, welcher in der Kirchgasse geparkt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden im linken Frontbereich in Höhe von ca. 1500,- Euro. Auch in diesem Fall flüchtete der/die Verursacher(in).

Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell