PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 20.12.2020

LimburgLimburg (ots)

--Verkehrsunfallflucht in Selters-- Im Zeitraum vom Donnerstagabend, 18.00 Uhr, bis Freitagabend, 20.45 Uhr, wurde in Selters-Eisenbach ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Daimler wurde die linke hintere Tür eingedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem abgestellten PKW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter 06431/9140-0 zu melden.

--Unfall mit leicht verletzter Person in Limburg-- Am gestrigen Samstag, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der B8 in Lindenholzhausen zu einem Unfall, bei dem ein 59-jähriger aus Hadamar leicht verletzt wurde. Die 50-jährige Unfallverursacherin aus Limburg wollte auf ein Tankstellengelände einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Der verletzte Fahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

