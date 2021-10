Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Security bei Rundgang angegriffen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (13. Oktober) gegen 23:20 Uhr einen Security-Mitarbeiter auf dem umzäunten Gelände der Universität Duisburg-Essen in Hochheide angegriffen. Der Sicherheitsmann hatte zuvor ungewöhnliche Geräusche am Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße gehört. Bei seinem Wachgang stieß er auf drei Jugendliche. Zwei rannten weg. Den dritten konnte der 30-Jährige fassen. Doch dieser wehrte sich, verletzte den Wachmann mit einem Messer oberflächlich am Unterarm und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, melden sich bitte unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34.

